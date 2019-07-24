На Кольском полуострове заработала эколаборатория

Уникальная передвижная эколаборатория на базе полноприводного варианта автомобиля КАМАЗ приступила к работе в заповеднике «Пасвик» на Кольском полуострове. Это единственная подобная установка в Северо-Западном регионе страны. Она приобретена на средства компании «Норникель», сообщили «Ленте.ру» в заповеднике .

«Экомобиль адаптирован к работе в условиях арктической природы, без труда преодолевает любые препятствия: реки, бездорожье, скалистую тундру. Внутри расположены лабораторные приборы и оборудование. Оснащенный GPS-навигатором, современными фотоловушками, позволяющими делать фото или видео с заданной частотой, а также приборами для изучения состояния воздуха, почвы, воды, и морозильными камерами для хранения экспериментальных материалов — делает экомобиль универсальным и удобным инструментом в работе ученых», — указали в заповеднике.

С помощью лаборатории в июле будет проводиться сезонный мониторинг экологической среды на территории парка, который включает взятие проб почвы и воды, изучение состояния воздуха, обследование популяции бурого медведя и съемку фильма о животных. Сотрудники заповедника исследуют краснокнижных видов зверей и птиц, а в начале сентября проведут учет осенней миграции птиц. По словам работников, экомобиль значительно облегчит их работу и поможет в оценке состояния флоры и фауны.

В августе машина поучаствует в двух международных проектах по исследованию биосферы Заполярья. В рамках одного из них будет проходить мониторинг состояния рек Пас, Индем и Вяла. В рамках второго будут созданы природные выставки в визит-центрах Финляндии, Норвегии и России. Их цель — развитие культуры экотуризма в этих странах.

«Норникель» сотрудничает с заповедником уже несколько лет и помогает в реализации проектов по изучению парка. Обширная экологическая программа «Норникеля» не ограничивается глобальной производственной модернизацией своих предприятий на Кольском и Таймырском полуострове. Дочерняя компания «Норникеля» - Кольская ГМК - уже несколько десятков лет оказывает всестороннюю поддержку двум знаменитым заповедникам — Лапландскому и «Пасвику». Заповедники расположены всего в нескольких километрах от промышленных площадок компании, но именно здесь удалось сохранить в первозданном виде все видовое разнообразие животного и растительного мира.

«Норникель» поддерживает заповедники, помогает сотрудникам заповедников проводить научную и просветительскую работу, осуществлять регулярный экологический мониторинг окружающей среды.

«Пасвик» прилегает к границам Норвегии, что автоматически делает его участником международного экологического сотрудничества. Между тем, долгое время в заповеднике не было инфраструктуры для принятия гостей из других стран. В 2017 году на средства «Норникеля» и Кольской ГМК (около 70 млн руб.) был построен визит-центр площадью 800 квадратных метров.

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