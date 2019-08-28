Российских пластических хирургов станут учить дольше

Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет. Такие требования содержатся в разрабатываемом Минздравом федеральном образовательном стандарте для этих специалистов. Об этом в среду, 28 августа, журналистам сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС.

«Он предусматривает более пролонгированный срок подготовки специалистов и разбит на два уровня: первый уровень — подготовка в течение двух лет, и второй уровень — подготовка в течение трех лет, — сказала Семенова. — Наши будущие специалисты будут проходить положенный срок обучения, который соответствует международным стандартам».

Помимо этого, подчеркнула замминистра, в документе будут прописаны недостающие в предыдущем стандарте аспекты для обучения пластических хирургов в соответствии с мировым стандартам. Например, расширенные блоки подготовки по смежным специальностям таким как микрососудистая хирургия кисти, искусство, скульптура и другие. Единая образовательная программа будет распространяться на все кафедры пластической хирургии в государственных медицинских вузах.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект Здравоохранение с общим бюджетом 1725,8 миллиардов рублей. В него входит федеральный проект по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами. Предполагается, что врачей в стране станет на 10 процентов больше, дефицит врачей и среднего медверсонала в поликлиниках будет практически ликвидирован. Бюджет этого федерального проекта — более 166 миллиардов рублей.

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