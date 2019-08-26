Назван процент умирающих из-за своих привычек россиян

Почти половины смертей россиян в 2018 году можно было избежать с помощью профилактики и работы врачей. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает в понедельник, 26 августа, ТАСС.

Скворцова отметила, что предотвратимая смертность высчитывается по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Если посмотреть на РФ, то предотвратимыми является 41 процент смертей», — сказала министр. По ее словам, около 17 процентов этих смертей можно предупредить, то есть с помощью профилактики приводящие к смерти болезни попросту не появятся. Еще 24 процента смертей зависят от работы медицины. «У мужчин соотношение иное: предупреждаемая [смертность] — 25 процентов», — добавила Скворцова. Это связано с вредными привычками, распространенными среди трудоспособного мужского населения.

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в 2018 году составила почти 10 лет, сообщила министр. Женщины в среднем живут 78,5 лет, мужчины — 68,6 года. Среднее значение по стране — почти 73 года.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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