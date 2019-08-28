Власти Подмосковья рассказали о борьбе с курением

В подмосковные кабинеты отказа от курения с начала года обратились более 7,6 тысячи человек, большинство пациентов — мужчины, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 августа.

«Курение — одна из самых вредных привычек современности, провоцирующая опасные заболевания — болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологию. Важно бороться с пагубной зависимостью», — сказала Мухтасарова.

По ее словам, также с этой проблемой жители регионы могут прийти в центры здоровья, где им окажут бесплатную помощь.

Кабинеты по отказу от курения работают при поликлиниках или центрах здоровья, всего в регионе сегодня функционируют 62 таких кабинета.

В декабре прошлого года Минздрав России представил проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, в соответствии с которой через 30 лет табак может быть объявлен вне закона.