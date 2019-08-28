Подведены итоги конкурса признаний в любви к Петербургу

Киностудия «Ленфильм» подвела итоги творческого конкурса видеопризнаний в любви к Санкт-Петербургу. На конкурс были присланы 1,2 тысячи заявок, из них выбрали три лучших ролика, сообщается на сайте киностудии.

Первое место в акции «Большая любовь. Санкт-Петербург» занял ролик коренной петербурженки Виктории Павловой, похожий на сказочный мультик. Роль главной героини в видео исполнила сама Павлова.

Виктория Павлова / ВКонтакте

На втором — «Киноистория Санкт-Петербурга» юного актера Ярослава Шарова, рассказавшего в видео историю мальчика, влюбленного в кино и Петербург. В течение семи минут он гуляет по городу, говоря о фильмах, в которых фигурирует Петербург.

Шаров Ярослав / YouTube

Тройку замкнул ролик «В Петербург приезжают...» выпускницы РГИСИ Глафиры Козулиной, исполнившей и главную роль в видео.

Глафира Козулина / YouTube

Помимо видео на конкурс можно было прислать тексты публикаций и песни. Так, отмечена песня девятилетней Уршули Турьевой, победившей в номинации с песней «Ангел». В тройку лучших также вошли рэперы из RA FAM.

Победители конкурса будут присутствовать на концерте «Большая любовь Петербург», который состоится 31 августа на Дворцовой площади. На нем выступят группа «Сплин» и участники шоу «Танцы на ТНТ».

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