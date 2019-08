На Study UK: Discover You расскажут о британском музыкальном образовании

В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 на 21-ой выставке Study UK: Discover You будет представлена специальная программа, посвященная британскому образованию в сфере музыкальной индустрии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставка пройдет 5 октября в Москве и 6 октября в Санкт-Петербурге. На ней представители ведущих британских университетов расскажут о возможностях и перспективах музыкального образования в их стране. В рамках программы пройдут бесплатные семинары, лекции и мастер-классы.

Среди спикеров — всемирно известная концертная пианистка и выпускница Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance Мария Немцова, профессиональный музыкант и педагог University of Salford Тим Франц, профессора Solent University, а также представители University of Portsmouth BIMM Institute London.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!