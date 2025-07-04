В российском городе появится улица Балабанова

Депутат Сергин: В Екатеринбурге появится улица Балабанова

Екатеринбургская комиссия по топонимике решила присвоить одной из улиц города имя российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Алексея Балабанова. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин по результатам заседания комиссии в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте».

«Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге. Балабанов наш, догоняй, Питер. Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение», — поделился информацией парламентарий. Он также уточнил, что улица Балабанова будет находиться в Чкаловском районе в южной части города, в микрорайоне Академический-2. При этом, добавил Сергин, она будет соседствовать с улицей, названной в честь уральского режиссера, Ярополка Лапшина.

Ранее сообщалось, что в мэрии Екатеринбурга определились, как будет выглядеть памятник Балабанову, который установят рядом с домом, где он жил, и школой, в которой он учился. На признанной лучшей скульптуре петербуржца Мейрама Баймуханова режиссер изображен сидящим в вагоне трамвая со свешенными ногами. Данный сюжет вдохновлен сценой из киноленты Балабанова «Брат» — на таком грузовом трамвае персонаж Данила Багров скрывался от бандитской погони.