Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 4 июля 2025Экономика

В российском городе появится улица Балабанова

Депутат Сергин: В Екатеринбурге появится улица Балабанова
Полина Кислицына (Редактор)
Дмитрий Сергин

Дмитрий Сергин . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Екатеринбургская комиссия по топонимике решила присвоить одной из улиц города имя российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Алексея Балабанова. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин по результатам заседания комиссии в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте».

«Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге. Балабанов наш, догоняй, Питер. Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение», — поделился информацией парламентарий. Он также уточнил, что улица Балабанова будет находиться в Чкаловском районе в южной части города, в микрорайоне Академический-2. При этом, добавил Сергин, она будет соседствовать с улицей, названной в честь уральского режиссера, Ярополка Лапшина.

Ранее сообщалось, что в мэрии Екатеринбурга определились, как будет выглядеть памятник Балабанову, который установят рядом с домом, где он жил, и школой, в которой он учился. На признанной лучшей скульптуре петербуржца Мейрама Баймуханова режиссер изображен сидящим в вагоне трамвая со свешенными ногами. Данный сюжет вдохновлен сценой из киноленты Балабанова «Брат» — на таком грузовом трамвае персонаж Данила Багров скрывался от бандитской погони.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

    Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

    Инстасамка обвинила лидера группы «ХЛЕБ» в эксплуатации детей

    Дачников предупредили о неэффективных популярных методах борьбы с тлей

    Популярная российская блогерша сменила имидж

    Силуанов оценил финансовую мощь БРИКС

    Названо число удерживаемых Украиной жителей Курской области

    Зеленский обсудил с Трампом военную помощь США Украине

    Россиянин получил ожог 90 процентов тела из-за загоревшегося самоката

    Раскрыто дело о мошенничестве с деньгами и квартирой Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости