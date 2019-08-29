Москвичей научат быть осознаннее

В Москве пройдут лекции и семинары по медитации от учителя тибетского буддизма Мингьюра Ринпоче. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В процессе публичного интервью с театральным драматургом Иваном Вырыпаевым, которое будет проходить в концертном зале Измайлово 13 сентября, Ринпоче расскажет свою историю о переходе от жизни наставника тысяч учеников по всему миру к жизни нищего бродяги, ночующего, где придется.

Также во время лекции монах проведет несколько практических занятий по медитации, а гости события смогу задать Ринпоче интересующие их вопросы о его опыте и техниках осознанности.

Отмечается, что посетителями лекции могут стать как опытные практики медитации, так и новички.

Кроме того, те, кто захочет разобраться в техниках медитации подробнее, смогут посетить двухдневный семинар «Радость жизни», который пройдет 14-15 сентября. На занятиях гости изучат основные техники медитации, познакомятся с понятием осознанности и узнают, как она влияет на мозг.

Мингьюр Ринпоче — это учитель тибетского буддизма и автор нескольких книг-бестселлеров по медитации. Он начал монашеское обучение с детства и до 36 лет жил лишь в монастырях, под опекой родственников и помощников. В 2011 году он решил повторить путь Будды: тайком покинул свой дом и отправился странствовать по Индии, чтобы лучше узнать мир.

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