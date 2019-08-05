Москвичей пригласят на индийский базар

Жители Москвы смогут приобрести индийские товары и продукты на восточном базаре, который откроется в столице в рамках фестиваля «День Индии» в парке «Сокольники». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, всего для посетителей фестиваля на Фонтанной площади и Большом кругу парка будут работать более 120 киосков. Там москвичи смогут приобрести индийскую национальную одежду и украшения, изделия из серебра, мебель из красного дерева и домашнюю утварь. Также москвичам предложат индийские сладости и чай.

Кроме того, в этом году в рамках «Дня Индии» пройдет фестиваль манго, приуроченный к празднику, который традиционно отмечается в стране в сезон сбора этих фруктов. На прилавках восточного базара будут представлены сразу несколько видов манго.

Фестиваль проводит Национальный Индийский Культурный центр «СИТА» при поддержке посольства Индии в России, Министерства культуры России и правительства Москвы. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00 9-11 августа, вход на них будет свободным. Те, кто зарегистрируется на сайте заранее, получат сувениры от организаторов.

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