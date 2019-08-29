Трамп захотел пригласить лидеров G7 на свой курорт и попал под угрозу импичмента

Следующий саммит «Большой семерки» может пройти как минимум в восьми штатах и федеральном округе Колумбия. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, время и место организации саммита в 2020 году еще не определены. Среди потенциальных мест она назвала Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средний Запад страны (Мичиган), а также округ Колумбию, в котором расположена столица США.

В качестве одного из вариантов рассматривается гольф-клуб и курортно-гостиничный комплекс Trump National Doral (штат Флорида), который принадлежит американскому лидеру. «Как заявил президент, Дорал рассматривается. Команда, занимающаяся отбором, рассматривала несколько потенциальных мест (...). В некоторых штатах было несколько потенциальных мест», — отметила представитель Белого дома.

Как отмечает Reuters, представители Демократической партии остались недовольны тем, что Трамп рассматривает вариант проведения саммита на собственном курорте. Они считают, что инициатива противоречит требованиям Конституции, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности.

Демократы планируют расследовать предложение Трампа, что может стать поводом для импичмента. Для проведения встречи главе государства потребуется согласие обеих палат Конгресса, что маловероятно при большинстве демократов в Палате представителей.

В саммите G7 принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза. До 2014 года Россия входила в «Большую восьмерку».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!