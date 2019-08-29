Отсидевшего за убийство врача-вампира отправили в психбольницу

В Челябинске вынесли приговор лжеврачу, устроившемуся на работу по поддельному диплому после выхода из психбольницы, где он находился за убийство одноклассника. Об этом в четверг, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Во время расследования уголовного дела лжеврача отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его страдающим психическим расстройством. 36-летнего убийцу вновь отправили на принудительное лечение.

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История челябинского терапевта Бориса Кондрашина прогремела на всю страну в феврале этого года. В 16 лет Кондрашин убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.

Затем Кондрашин устроился в одну из коммерческих аптек, а потом — в городскую больницу. Его взяли на должность терапевта с испытательным сроком.

Кондрашин активно писал на медицинских форумах, где один из врачей узнал в нем своего бывшего пациента и обратился в правоохранительные органы. По словам источника, близкого к следствию, при обыске у Кондрашина были найдены поддельные дипломы о высшем образовании — в том числе медицинский, а также марихуана.

Лжеврачу предъявили обвинения по части 2 статьи 228 («Хранение наркотических средств») и части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ. По решению суда его заключили под стражу. Главврача больницы привлекли к административной ответственности за прием Кондрашина на работу.

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