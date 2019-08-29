В Мурманске открыли новый рыбоперерабатывающий завод

Инновационный рыбоперерабатывающий завод открыли в Мурманске. По словам главы региона Андрея Чибиса, это позволит позволит расширить ассортимент рыбопродукции в регионе и снизить цены на нее. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Очень здорово, что фабрика появилась в четко обозначенные сроки, 25 апреля была закладка. Важно, что это партнерство состоялось, мы видим запущенный конвейер», — сказал Чибис. Объем выпуска рыбопродукции нового завода составит более 50 тонн в сутки. В качестве сырья будет использована охлажденная и замороженная треска и пикша. Общую сумму вложенных в него инвестиций оценили в 700 миллионов рублей.

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Открытие завода отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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