Стали известны подробности смерти изъятого у россиянки ребенка с эпилепсией

Шестилетний мальчик Владислав, изъятый из семьи в Сергиевом Посаде, умер в реанимации районной больницы. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области, передает RT.
Мальчика госпитализировали 19 июля. Врачи пытались спасти его, но 16 августа он умер.
Семью не оповестили о смерти ребенка, поскольку родители были лишены прав и ни разу не навестили больного Владислава за все время его пребывания в интернате, добавили в министерстве. «Все это время мальчик был на попечении у государства», — пояснили в ведомстве.
О смерти шестилетнего Владислава стало известно 27 августа. Мальчик страдал ДЦП и судорожной эпилепсией. Его отобрали у матери Юлии Журавлевой в 2017 году, женщину заподозрили в растлении ее несовершеннолетних детей. Единственный свидетель по делу — гражданин Узбекистана, нелегально находящийся в России, — признался, что его вынудили оговорить женщину под угрозой выдворения.
Пока мать мальчика находилась в СИЗО, ей не сообщали о смерти ребенка. Отец Владислава также узнал о смерти сына, лишь позвонив в интернат. Органы опеки отказали ему и матери в получении ребенка. Следственный комитет начал проверку.