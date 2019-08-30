Россия задумалась об адекватности новой Верховной Рады

Россия надеется, что новое поколение украинских политиков будет более ответственным. Такое заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел России.

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Кроме того, в Москве рассчитывают, что в отличие от представителей прежнего режима новое поколение депутатов окажется более адекватным. МИД также отметил, что курс прежнего руководства отвергла значительная часть граждан Украины. Там добавили, что оценивать новое руководство будет необходимо по конкретным результатам деятельности.

29 августа в Киеве состоялось первое заседание избранной на внеочередных парламентских выборах Верховной Рады, на котором было определено руководство парламента и сформирован новый состав кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком.

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