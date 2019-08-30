МВД разработало новые стандарты перевозки заключенных

МВД России разработало новые стандарты перевозки заключенных. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Первый заместитель МВД России Александр Горовой направил Титову ответ на предложение рассмотреть проблемы, связанные с нарушениями при перевозке заключенных. В письме говорится, что МВД России уже разработало новые правила конвоирования.

Отмечается, что новые стандарты создавались с учетом практики Европейского суда по правам человека и отвечают нормам международного права. Согласно им, в помещениях для перевозки увеличится площадь личного пространства на каждого заключенного, уровень освещенности и высота помещений — до среднего роста человека, появятся поручни. Кроме того, при конвоировании будет предусмотрено использование кондиционеров, систем отопления и вентиляции.

В сообщении отмечается, что в апреле этого года Европейский суд по правам человека вынес пилотное постановление в отношении Российской Федерации, связанное с системными нарушениями прав человека при конвоировании арестованных подразделениями полиции и ФСИН. Сроки внедрения новых стандартов не уточняются.

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