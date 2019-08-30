Российский регион поставит яблоки в Кувейт

Агропредприятие «Казачий хутор» в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт. Об этом сообщил учредитель компании Сергей Кациев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Объем экспорта пока не определен.

«Сейчас, помимо российских регионов, мы сбываем продукцию на Ближний Восток, в Эмираты, Саудовскую Аравию. Работаем со всеми крупными федеральными торговыми сетями. В настоящее время ведутся переговоры по поставкам в Кувейт», — уточнил Кациев.

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«Казачий хутор» находится в станице Архонская Пригородного района Северной Осетии, там реализуется инвестиционный проект по закладке яблоневого сада интенсивного типа на площади 600 гектаров и строительству плодохранилища мощностью хранения 25 тысяч тонн.

Экспорт яблок отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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