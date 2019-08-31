Член Совета Федерации напал на журналистку

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналистку РЕН ТВ. Об этом сообщается на сайте канала.

Съемочная группа подошла к Мархаеву на встрече с избирателями и после вопроса о том, причастен ли сенатор, представляющий КПРФ, к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, политик схватил корреспондента канала Евгению Могилевскую и стал выкручивать ей руку, в которой та держала микрофон. Помощники сенатора в это время толкали оператора канала, мешая ему вести съемку, утверждает РЕН ТВ.

Оператор получил ушиб, у Могилевской — вывих руки. Журналисты написали заявление в Следственный комитет.

Ранее в августе РЕН ТВ выпустил расследование о связи Мархаева с подпольным игорным бизнесом в Улан-Удэ. В нем со ссылкой на местных жителей говорится, что одно из нелегальных казино в городе продолжает работу несмотря на частые визиты туда активистов. По словам горожан, заведение якобы неофициально принадлежит бизнесмену Вячеславу Маркову, женой которого является племянница Мархаева. «Именно с таким покровителем многие связывают долгожительство некоторых клубов», — пишет РЕН ТВ.

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