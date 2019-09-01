Напавший на журналистку сенатор объяснился

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев прокомментировал обвинения в нападении на журналистку телеканала РЕН ТВ. Его слова передает ТАСС.

По словам сенатора, он пресекал неправомерные действия тележурналистов. «Они просто внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо, ее даже не выхватывали, а просто убирали, не более того. Они провоцируют и создают такие ситуации, это также будут подавать как чрезвычайную ситуацию, вообще безобразие», — сказал он.

Мархаев добавил, что ожидал от журналистов подобной реакции, а также пообещал отреагировать на обвинения РЕН ТВ.

По информации телеканала, съемочная группа подошла к Мархаеву на встрече с избирателями. После вопроса о том, причастен ли сенатор, представляющий КПРФ, к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, политик схватил корреспондента канала Евгению Могилевскую и стал выкручивать ей руку, в которой та держала микрофон. Помощники сенатора в это время толкали оператора канала, мешая ему вести съемку, утверждает РЕН ТВ. В результате оператор получил ушиб, а корреспондент — вывих руки.

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