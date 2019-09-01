Фанаты заявились на похороны DJ Arafat, вскрыли гроб и раздели труп

Поклонники погибшего в аварии музыканта Анжа Дидье Хуона, выступавшего под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, явились на его похороны, вскрыли гроб и раздели лежащее в нем тело. Фанаты хотели убедиться, что их кумир действительно погиб, передает BBC News.

Отмечается, что на кладбище пришли несколько тысяч поклонников артиста. Полиция разогнала толпу при помощи слезоточивого газа. Инцидент произошел в городе Абиджан, Кот-д’Ивуар. Днем ранее там прошел стадионный концерт в память о DJ Arafat.

«Мы хотели посмотреть на тело нашего идола, прежде чем его гробницу закроют», — заявил журналистам один из участников инцидента.

Кадры произошедшего появились на YouTube. На них видно, как поклонники, обступившие раскрытый гроб, снимают на камеры тело музыканта.

Анж Дидье Хуон попал в смертельное ДТП в Абиджане в ночь на 12 августа. Он врезался в автомобиль на своем мотоцикле. Артист был доставлен в реанимацию, однако врачам не удалось спасти его. Ему было 33 года. DJ Arafat считается одним из самых популярных африканских артистов во франкоговорящих странах.

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