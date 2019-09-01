Швеция захотела ввести новый налог из-за России

Власти Швеции планируют ввести в стране новый налог для банков, чтобы увеличить оборонный бюджет страны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

Глава Минобороны Швеции Магдалена Андерссон заявила, что считает новые налоги справедливым решением. Она пояснила, что во время финансовых кризисов банкам может понадобиться помощь из федерального бюджета. В связи с этим совершенно логично, что кредитные учреждения должны платить больше налогов.

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Однако в банковской сфере план по введению нового налога раскритиковали, заявив, что уже делают повышенные отчисления для того, чтобы поддержать казну в случае финансового кризиса. В Ассоциации банкиров Швеции обратили внимание на то, что кредитные учреждения менее прибыльны, чем шведские компании, торгующиеся на бирже.

Глава ассоциации Ханс Линдберг добавил, что введение нового налога плохо отразится на рынке труда. Кроме того, стоит ждать негативного эффекта на экономику, которая и без того замедляется.

Сообщение о планах ввести в Швеции новый налог поступило после того, как власти королевства в пятницу, 30 августа, анонсировали повышение своих оборонных расходов до 1,5 процента ВВП к 2025 году с нынешнего одного процента.

В июле сообщалось, что экономика Швеции по итогам второго квартала упала на 0,1 процента, хотя консенсус-прогноз предполагал рост ВВП на 0,3 процента. Причиной стало уменьшение доли экспорта и импорта при том, что уровень потребления в домашних хозяйствах вырос.

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