AliExpress радикально упростил доставку посылок

AliExpress в начале сентября начинает доставлять заказы от разных поставщиков одной посылкой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя китайского интернет-магазина.

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Услуга бесплатная и распространяется на заказы свыше пяти долларов. Прежде товары, купленные одновременно у разных поставщиков, доставлялись отдельно и в разные сроки независимо от суммы чека.

В AliExpress рассчитывают, что новые правила позволят сократить сроки доставки в два раза. В частности, это касается небольших городов, в которые посылки идут месяц и более.

Кроме того, в AliExpress за счет нововведений планируют стимулировать покупателей приобретать больше товаров, увеличив средний чек, который сейчас составляет около девяти долларов. В частности, компания хочет привлечь внимание покупателей к сегменту fashion, где они смогут заказывать несколько сочетающихся друг с другом вещей и аксессуаров.

В августе сообщалось, что AliExpress упростил процедуру возврата товара — теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин. Россия стала первой страной после Китая, в которой появилась подобная услуга.

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