AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин

AliExpress упростил процедуру возврата товара. Теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин. Об этом сообщается в пресс-релизе компании (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Россия стала первой страной после КНР, где ввели подобную услугу. На начальном этапе она доступна для более чем 10 миллионов китайских товаров, а в дальнейшем распространится на весь ассортимент.

Покупатели AliExpress смогут вернуть любые товары: аксессуары, одежду, обувь, ноутбуки и планшеты. Исключение — нижнее белье, свадебные платья на заказ, электронные компоненты и смартфоны. Для возврата нет ограничений по стоимости.

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Для отправки товара обратно нужно будет открыть «спор» (специальная форма для общения между покупателем и продавцом) через службу поддержки платформы, получить специальный код, а затем предъявить его в отделении «Почты России». Деньги вернутся на счет покупателя после доставки товара на склад. Сроки поступления средств на счет будут зависеть от банка, выпустившего карту, но обычно не превышают 21 день.

Генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй сказал, что около трети потенциальных покупателей торговой площадки отказываются от покупки из-за сложностей с процедурой возврата. «Теперь мы снимем барьер перед опасениями не угадать с размером, цветом выбранной одежды, обуви или ноутбуком в подарок», — подчеркнул он.

На данный момент средний чек по России в интернет-магазине составляет 600-700 рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Наибольшим спросом на AliExpress у российских покупателей пользуются товары из категории одежды и электроники.

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