Священник испугался магии Гарри Поттера

Ученикам одной из католических школ в США запретили брать в библиотеке книги с рассказами о Гарри Поттере. Об этом пишет Mirror.

Как сообщается, читать истории не смогут учащиеся католической школы Сент Эдвардс в городе Нашвилл, штат Теннесси. Все семь книг серии из библиотеки решил убрать местный пастор Дэн Рихилл. Соответствующее письмо он разослал родителям школьников.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с экзорцистами в США и Риме. Они пришли к выводу, что заклинания и проклятья, описанные в книгах, реальны. «Есть риск вызвать злых духов к человеку, читающему текст», — отметил священник. Рихилл добавил, что книги представляют магию как добром, так и злом, но на деле это «хитрый обман».

Как пояснила заведующая католическими школами в Нашвилле Ребекка Хаммел, пастор имеет полномочия принимать подобные решения для своей школы. В то же время запрета на чтение книг о Гарри Поттере дома нет — родители спокойно могут давать их своим детям.

В апреле священник из Польши был вынужден извиниться за то, что публично сжег книги с рассказами о Гарри Поттере. Он также назвал неудачной идею сжигания предметов, которые якобы связаны с магией и оккультизмом.

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