Групповую «петлю Нестерова» и «бочку» на Су-30 показали от лица пилота

В рамках закрытия МАКС-2019 пилотажная группа «Русские витязи» показала авиашоу. Ролик из кабины пилота опубликовала «Звезда».

Среди исполненных фигур высшего пилотажа были «петля Нестерова», синхронные «бочки», «вираж» и «роспуск». Летчики исполнили их в составе звена на истребителях Су-30СМ.

Авиасалон МАКС-2019 проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. По официальным данным, его посетили более 578 тысяч человек.

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