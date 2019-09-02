Ссора с Европой обойдется Великобритании в десятки миллиардов долларов

Ведущие мировые страховые компании, базирующиеся в Лондоне, массово покидают британскую столицу в преддверии Brexit и переводят в свои европейские подразделения клиентов, которым продали полисы на 75 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

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Большинство страховщиков ушли из Лондона еще до 29 марта 2019 года — этот день должен был стать датой официального выхода королевства из состава ЕС. Европейский регулятор обязал каждую страховую компанию, имеющую головной офис в Лондоне, перевести в страны Евросоюза полисы, выданные европейским клиентам. Это приводит к тому, что Лондон теряет свое значение как один из главных страховых центров в мире.

Страховщики начали переводить полисы в такие страны, как Бельгия, Люксембург, Ирландия, Испания. Однако и после Brexit, который, как ожидается, теперь состоится 31 октября, в Лондоне останется страховой бизнес с полисами на шесть миллиардов долларов.

Британия должна была выйти из ЕС в марте, но тогда парламент несколько раз отклонял предложение на тот момент премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем и до 31 октября. До этого момента стороны должны разработать договор, который позволит сгладить последствия Brexit и удовлетворит и Лондон, и Брюссель.

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