Раскрыта связь между мясоедством и интеллектом

Вегетарианская и веганская диеты, которым следуют родители, могут негативно сказаться на интеллектуальных способностях детей. Соответствующая колонка британского диетолога Эммы Дербишир опубликована в BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Согласно автору, отказ от пищи животного происхождения провоцирует нехватку холина — вещества, необходимого для развития головного мозга, в значительных количествах содержащегося, в частности, в мясе, яйцах и молоке и в гораздо меньших — в растительной пище, например бобах и орехах.

Дербишир отмечает, что холин необходим для формирования правильной структуры головного и спинного мозга плода, а его нехватка во время беременности повышает риск появления у будущего ребенка дефектов нервной трубки — зачатка центральной нервной системы (ЦНС).

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В декабре прошлого года Фрэнк Митлонер из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) заявил, что повсеместный отказ от мяса не уменьшит воздействие на окружающую среду, а лишь усугубит его.

В марте 2016-го в публикации в журнале Molecular Biology and Evolution молекулярные биологи из Корнелльского университета (США) сообщили о негативных последствиях вегетарианской диеты — повышении риска развития у ее приверженцев рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний.

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