Мужчина сделал яичницу из утиных яиц и умер

Житель метрополитенского района Донкастер, графство Саут-Йоркшир, Ниптун Таваколи (Niptoon Tavakoli) умер после того, как съел купленные на деревенской ярмарке утиные яйца. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

65-летний мужчина приобрел продукты в одной из деревень на севере графства Линкольншир в начале июня. Через несколько дней он пожарил и съел четыре яйца, после чего у него началась диарея и слабость. Врачи диагностировали у него сальмонеллез. В середине августа Таваколи скончался из-за отказа органов.

Родственники Таваколи утверждают, что британец знал, как правильно готовить утиные яйца, так как много лет проработал в кейтеринге. Они называют мужчину «очень здоровым».

По данным издания, Таваколи стал вторым человеком, заразившимся этим заболеванием после покупки продуктов у одного и того же продавца.

Дженни Серкам (Jenny Sercome), с чьей фермы доставили яйца, утверждает, что все ее друзья и родственники их ели. Надзорные органы осмотрят ее уток, часть из которых с момента смерти Таваколи, по ее словам, «съели лисы».

Представители Агентства по продовольственным стандартам отметили, что только на яйцах с ферм, проверенных на наличие сальмонеллы, ставится клеймо, позволяющее их продавать. Однако стандарты распространяются только на куриные яйца. Ведомство рекомендовало детям, старикам и людям с проблемами со здоровьем воздержаться от употребления в пищу сырых и недостаточно проваренных или прожаренных утиных яиц.

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