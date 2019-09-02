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Выступление акробатов на «колесе смерти» напугало судей телешоу

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Britain's Got Talent / YouTube

Выступление двух участников британского шоу талантов Britain's Got Talent: The Champions (аналог «Минуты славы») испугало зрителей и судей. Об этом пишет Sun.

Белло Нок (Bello Nock) и его дочь Аннализ (Annaliese) показали номер под названием «Колесо смерти». Исполняя его, они катались внутри больших металлических колес на металлической планке. Во время выступления на акробатах не было страховки. В конце Белло встал на колесо и балансировал на нем под аплодисменты зала.

По словам Аннализ, во время номера они рисковали жизнью. Некоторые зрители в зале отводили глаза, потому что не могли смотреть на выступление. Ведущий передачи — Деклан Доннелли (Declan Donnelly) — признался, что такого страха он еще никогда в жизни не испытывал.

Судьи согласились с мнением ведущего. «Это было ужасно. Я едва мог смотреть», — сказал Дэвид Уолльямс (David Walliams). Беременная член жюри Алеша Диксон (Alesha Dixon) добавила, что у нее во время номера кружилась голова.

Ранее британский блогер Джамал Гривс (Jamal Greaves) лишился имущества из-за того, что отвлекся на просмотр Britain's Got Talent.

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