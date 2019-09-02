Новая реклама с Джонни Деппом провалилась из-за оскорбленных зрителей

Французскому модному дому Dior пришлось приостановить рекламную кампанию нового аромата линии Sauvage из-за обвинений в культурной апроприации. Об этом сообщает The Guardian.

В ролике голливудский актер Джонни Депп играет на гитаре среди скал в штате Юта, на исторических землях индейцев в Северной Америке. Вместе с ним другой актер в традиционном костюме исполняет танец.

Зрители нашли рекламу расистской и оскорбительной для малых народов США. «Кампания Sauvage, в которой снялся Джонни Депп, — это последний пример того, как люксовые бренды обманывают потребителей и поощряют расизм и культурную апроприацию», — высказалась в своем Twitter руководитель проекта о коренных американцах IllumiNative Кристал Эко Хоук (Crystal Echo Hawk). «Боже мой, Dior, вы так и не усвоили урок?» — возмутился журналист Яшар Али.

Кроме того, издание отмечает, что название линейки Sauvage переводится с французского языка как «дикарь».

Из-за вспыхнувшей в сети критики компания удалила ролик.

В июле спортивной марке Nike пришлось отозвать партию кроссовок Air Max 1 Quick Strike, выпущенную ко Дню независимости США, из-за возмущений общественности. Клиентам не понравился дизайн новой модели: они сочли его отсылкой ко временам рабства в стране. На пятке каждого ботинка был изображен старый флаг США с 13 звездами — флаг Бетси Росс — вместо современного флага с 50 звездами.

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