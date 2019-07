Наталья Водянова прорекламировала наряд обвиненного в расизме дизайнера

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала фотографию, на которой она позирует в наряде российского дизайнера, ранее обвиненного в расизме. Снимки появились в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото Водянова запечатлена в голубом цветочном комбинезоне в винтажном стиле на фоне Эйфелевой башни в Париже. Автор костюма — российский модельер Ульяна Сергеенко.

Это не первый раз, когда супермодель появляется на публике в одежде Сергеенко. В январе она приняла участие в показе ее бренда, после чего разместила в своем аккаунте видео с мероприятия. На ролике она кружится в красном атласном платье с длинными рукавами и наполовину закрытой шеей. На ее голове — платок с бахромой и цветочным принтом.

Материалы по теме «У нее красиво расставлены ноги» Звезды снимаются в интимных позах ради скандалов. Бренды делают на этом миллионы

В январе 2018 года российский дизайнер Ульяна Сергеенко накануне своего показа на Неделе моды в Париже оказалась героиней международного скандала после употребления слова niggas («ниггеры») в открытке, которую она направила подругам. На пригласительном конверте была надпись To my niggas in Paris (Сергеенко сделала отсыл к треку рэпера Канье Уэста, не преследуя цели оскорбить девушек). Светский обозреватель Мирослава Дума выложила снимок открытки в Instagram, пост стал вирусным, а Сергеенко обвинили в расизме за использование неприемлемого для западного общества слова, после чего ей пришлось извиниться.

Позже дизайнер рассказала, что после скандала спрос на ее продукцию вырос. Она добавила, что сожалеет о том, что скандалы — более эффективный инструмент рекламы, чем хорошая репутация.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!