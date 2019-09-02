Первые секунды после падения ребенка с аттракциона в Москве попали на видео

Два школьника упали с тарзанки в Делегатском (Щемиловском) парке в центре Москвы. Оба получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Видео с места инцидента опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах показаны фрагменты с обоими пострадавшими. В первой части видео появляется семилетний мальчик, который катается на аттракционе. В следующей сцене 12-летний ребенок показан лежащим лицом вниз у подножья тарзанки.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел 1 сентября. По словам матери первоклассника, ее сын выскочил из сидения и ударился о землю, когда механизм аттракциона начал раскручиваться. В результате мальчик получил переломы носа и челюсти, ушибы и ссадины. Врачи сделали ему челюстно-лицевую операцию. Женщина добавила, что после падения ребенка она пыталась получить помощь от персонала парка, но никого не нашла.

Мать 12-летнего школьника указала, что ее сын сорвался с тарзанки и в результате падения сломал предплечье и ушиб грудную клетку.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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