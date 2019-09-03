Опубликован звонок бросившего десятки людей на горящей лодке капитана

Британское издание The Sun опубликовало запись экстренного вызова капитана с лодки в Калифорнии, во время пожара на которой погибли по меньшей мере 8 человек.

Капитан судна позвонил в береговую охрану 2 сентября в 3.14 утра по местному времени (13:14 по московскому) и сообщил о пожаре. Он рассказал, что «на борту находятся 33 человека в огне и они не могут выбраться».

Сотрудник береговой охраны спросил у капитана, не может ли он вернуться на борт и открыть двери, чтобы люди могли выйти. Также он уточнил, нет ли у них пожарного снаряжения или огнетушителей. Ответы на данные вопросы на записи неразборчивы. Затем работник запросил координаты лодки и попросил любое судно, которое находится поблизости, оказать помощь людям.

Пятеро членов экипажа находились на верхней палубе, когда начался пожар. Все из них, включая капитана, сбежали, оставив в каютах пассажиров. Команду подобрало проходящее судно.Отмечается, что у капитана сломана нога.

О пожаре стало известно 2 сентября. Как сообщает The Sun, 8 человек объявили погибшими, 26 считаются пропавшими. Издание утверждает, ссылаясь на местные источники, что лодка рассматривается как место преступления.

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