Воробьев показал Медведеву первый профильный IT-колледж

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил председателю правительства России Дмитрию Медведеву первый профильный IT-колледж в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 3 сентября.

«У нас очень высокий спрос на профтехобразование. Колледжи должны соответствовать современным требованиям. Мы оснащаем их самым современным оборудованием, в чем нам очень помогает федеральная программа», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе готовят востребованных специалистов, которые смогут рассчитывать на достойный уровень заработной платы.

Учебное заведение создано на базе «Красногорского колледжа», который в этом году получил статус экспериментальной образовательной площадки. В прошлом году колледж был оснащен современным компьютерным оборудованием. Начиная со второго года обучения, студенты смогут проходить практику и стажировку в компании «Ростелеком», говорится в сообщении.

В частности, в колледже ведется обучение в области оптического приборостроения и электроники, информационных систем и программирования. Студенты также могут принимать участие в чемпионате WorldSkills.