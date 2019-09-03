Мать утонувшей в турецком отеле девочки из России рассказала о произошедшем

Мать девочки, утонувшей в бассейне одного из отелей турецкой Аланьи, рассказала о случившемся. Ее слова передает телеканал РЕН ТВ.

По словам женщины, никто не видел, как все произошло, потому что в этот момент все наблюдали за мужчинами, которые играли в бассейне в волейбол. «Буквально минуты две-три, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — сказала она.

Женщина также отметила, что в отеле не оказалось камер наблюдения, а рядом с горкой, где ее дочь утонула, никто не дежурил. Она добавила, что девочка погибла в первый день отдыха. На данный момент решается вопрос с транспортировкой тела ребенка на родину.

О том, что россиянка 2013 года рождения утонула в бассейне одного из отелей турецкой Аланьи стало известно 3 сентября. Девочку доставили в ближайшую больницу, однако врачам не удалось ее спасти. До этого тетя погибшей рассказала, что ребенок упал с горки, ударился головой и захлебнулся.

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна. 28 августа 12-летняя россиянка скончалась в больнице.

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