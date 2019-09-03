Российскому нападающему отказали в возвращении на родину

Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко хотел перейти в московский ЦСКА, однако клуб не пошел навстречу в процессе переговоров. Об этом рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Бабаев отметил, что чешский клуб занял жесткую позицию и отказался принимать предложение ЦСКА. «Они посчитали, что наше предложение, в той или иной степени, им неинтересно. У нас было другое мнение», — отметил гендир армейского клуба. При этом ЦСКА и «Млада Болеслав», по словам Бабаева, все-таки были близки к компромиссу, но в конце концов достигнуть его не удалось.

О переговорах между российским и чешским клубами стало известно 30 августа. Тогда «Чемпионат.com» сообщал, что ЦСКА согласовал трансфер Комличенко за 2,5 миллиона евро.

Нападающий является воспитанником «Краснодара». В составе первой команды он провел четыре матча, также он выступал за ряд клубов на правах аренды. В 2017 году он отправился в «Млада Болеслав». Спустя два года клуб выкупил права на россиянина. По итогам сезона-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, отметившись 28 голами.

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