На Сахалине построят новые паромы

Два грузопассажирских парома, предназначенные для связи Сахалина с материковой частью России, планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Судостроители нам обещают, что в 2021 году они работы закончат. Мы с запасом берем первое полугодие 2022 года, чтобы эти работы были завершены», — уточнил министр. На каждом пароме будет по три грузовые палубы, пассажировместимость — 150 человек. В грузовые отсеки поместится 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. Каждый паром стоит 4,9 миллиарда рублей.

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Паромная переправа Холмск — Ванино является единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно, там курсируют три парома, которые эксплуатируются уже несколько десятилетий. .Создание новых паромов отвечает целям двух национальных проектов: «Экология» и «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры», они рассчитаны до 2024 года.

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