Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

По данным издания, у российского посольства в Ашхабаде собираются очереди из сотен человек. Большинство жителей республики хотят воспользоваться государственной программой переселения, которую разработало российское правительство, и навсегда покинуть родину. Среди заявителей также немало молодых людей, желающих учиться в России.

При этом власти Туркмении всячески препятствуют выезду соотечественников за рубеж. Так, по данным «Радио Азатлык», госучреждения не выдают необходимые документы либо намеренно затягивают этот процесс. Из-за этого российское посольство отказывается принимать заявления на участие в программе.

В июне прошлого года власти Туркмении запретили покидать страну гражданам, не достигшим 40 лет. Официально об этом не объявлялось, однако в миграционной службе страны объяснили ограничение выезда тем, что в некоторых велаятах (областях) не осталось работоспособного населения.

Официальных данных об эмиграции из Туркмении нет. По данным «Радио Азатлык», за последние десять лет страну покинули почти два миллиона человек. В основном люди уезжают на заработки в Россию и Турцию.

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