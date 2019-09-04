Минтранс задумал отменить досмотр россиян на транзитных рейсах по стране

Минтранс России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

Такая мера позволит сократить время стыковок и снизить риск того, что пассажиры опоздают на следующий рейс, пояснила начальник департамента Минтранса Светлана Петрова.

Министерство уже подготовило соответствующие изменения в приказ и отправило на согласование «в заинтересованные ведомства».

Отмена предполетного досмотра сделает пребывание пассажиров в аэропорту комфортным, отметила чиновница, — путешественникам не придется снимать обувь и ремни.

Год назад в столичном аэропорту Домодедово задержали мужчину, который при досмотре на входе сказал, что у него с собой бомба. Выяснилось, что пассажир таким образом пытался пошутить.

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