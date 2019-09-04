Более 200 врачей трудоустроились в Подмосковье за лето

В медорганизации Московской области пришли работать 207 врачей с начала лета, рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 4 сентября.

«Для того, чтобы привлекать медицинских специалистов на работу в Подмосковье, необходимо создавать им соответствующие условия. Только с начала года в медорагнизации региона пришли работать 424 врача, из них 349 — специалисты первичного звена», — рассказала она.

Министр напомнила, что в регионе действуют различные формы поддержки медработников. По ее словам, большой популярностью пользуется программа «Социальная ипотека», предполагающее частичное погашение стоимости жилья за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос с дефицитом кадров в системе здравоохранения. Он подчеркнул, что все жители области должны получать качественную медпомощь.