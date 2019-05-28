Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве врачей

Более 90 врачей приехали работать в Подмосковье c начала года, 28 из них — узкие специалисты, сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 мая.

«Для нас важно, чтобы в Московской области стремились работать высокопрофессиональные медицинские специалисты. В этом году мы планируем привлечь в наши учреждения более 450 врачей первичного звена и 119 узких специалистов», — сказал он.

По его словам, власти разрабатывают различные меры социальности поддержки, чтобы высококвалифицированные специалисты были заинтересованы в работе в местных медучреждениях. Среди популярных Матвеев выделил программу по обеспечению жильем «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос с дефицитом кадров в системе здравоохранения. Он подчеркнул, что все жители области должны получать качественную медпомощь.

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