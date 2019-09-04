В России впервые появится памятник евреев цыганам

Российский еврейский конгресс (РЕК) установит в деревне Александровка Смоленской области мемориал 176 цыганам — жителям колхоза имени Сталинской конституции, которые были расстреляны в апреле 1942 года нацистами. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря конгресса Михаила Савина, это первый в России памятник, установленный евреями в память о цыганах, которых убивали по национальному признаку.

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Мемориал представляет собой гранитную плиту с именами погибших. Его создали в рамках мемориальной программы РЕК «Вернуть достоинство», которая посвящена увековечиванию памяти жертв Холокоста в России.

Смоленск был взят нацистами 16 июля 1941 года, основная масса населения, в том числе цыганского, эвакуироваться не успела. Большинство цыган не знало об указе вермахта о признании еврейской и цыганской наций нежелательными, 80 процентов оказавшихся на оккупированных территорий цыган были убиты.

В селе Александровка было два цыганских колхоза: «Сталинская Конституция» и «Завет Ильича». Здесь удалось обнаружить единственный официальный документ об истреблении цыган в Смоленской области. В 1991 году в месте захоронения убитых на средства, собранные цыганами, был установлен монумент. На нем написано, что здесь захоронены 176 мирных жителей, однако их национальность не указывается.

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