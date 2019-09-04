Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион. На аукционе должны были быть реализованы золотые монеты номиналом 100 гривен (около 250 рублей), серебряные монеты номиналом 50 гривен и номиналом 20 гривен. Все эти монеты реализовывались в футляре. Кроме того, продавались монеты из нейзильбера номиналом в 5 гривен в сувенирной упаковке.
Всего на аукционе должны были быть реализованы 25 лотов. Каждый из них включал по одной из этих четырех монет. Минимальный шаг аукциона был установлен в размере 2 тысяч гривен. При этом первоначальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ. Розничная стоимость монеты номиналом 50 гривен составляет 14 393 гривен (около 38 тысяч рублей).
6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломеей передал ПЦУ томос об автокефалии «новой церкви». В Русской православной церкви (РПЦ) «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.