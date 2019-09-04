В Красноярске появятся работающие в условиях Крайнего Севера самолеты

Для красноярского аэропорта Черемшанка будут закуплены три новых самолета Ил-114-300, которые приспособлены работать в условиях Крайнего Севера, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Воздушные судна оборудованы улучшенной системой шумоизоляции и технически подготовлены к эксплуатации в малых аэропортах Красноярского края, в том числе без проблем выдерживают экстремально низкие температуры.

Соглашение о покупке лайнеров подписал генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров на Международном авиационно-космическом салоне-2019 (МАКС-2019). Стоимость сделки — около 60 миллионов долларов.

Машины доставят в аэропорт к 2024 году. За это время там для них будет подготовлена база.

Ранее во время МАКС-2019 «Норильск Авиа» (входит в группу «Норильский никель») приобрел 10 многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ, которые будут эксплуатироваться на территории полуострова Таймыр.

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