В России начали продавать наследника «Садко» и «Шишиги»

Горьковский автозавод (ГАЗ) объявил о старте продаж внедорожного грузового автомобиля нового поколения «Садко Next», передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы марки.

Автомобиль нового поколения среднетоннажных грузовых автомобилей сохранил внедорожные возможности своих предшественников, ГАЗ-3308 «Садко» и ГАЗ-66 «Шишига». В продажу поступили модели со стандартной колесной базой (3770 миллиметров), в 2020-м начнут выпуск грузовиков с удлиненной колесной базой (4515 миллиметров) и двухрядной кабиной. В стандартном исполнении кабина вмещает трех пассажиров, в сдвоенном — до семи.

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В компании уточнили, что машина «сочетает уникальную проходимость с отличной управляемостью, высоким уровнем комфорта, расширенной функциональностью и современными техническими решениями». Базовая стоимость модели в бортовом исполнении — 2,19 миллиона рублей. Объем стандартного топливного бака составляет 95 литров, на машину можно установить дополнительный бак. Также за доплату грузовик могут оснастить лебедкой и шноркелем.

В начале сентября концерн представил коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». Принципиальное отличие машины — новая интеллектуальная платформа. В будущем на базе автомобиля будут создавать коммерческие модели.

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