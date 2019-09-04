Похищение садовой тачки детьми окрестили «кражей века» в России

ВЕСТИ.ru | РОССИЯ 24 / ВКонтакте

Двое мальчиков попытались украсть садовую тачку в городе Белореченск Краснодарского края, но столкнулись со сложностями — забором и запертыми воротами. Чтобы перетащить объект через заграждение, им пришлось проявить немалое упорство и фантазию. Снятое камерами наблюдения видео опубликовал телеканал «Россия 24» в своей группе во «ВКонтакте».

На кадрах дети школьного возраста подвозят к воротам тачку и обнаруживают, что они закрыты. Сначала ребята пытаются поднять вещь наверх собственными силами, потом строят различные опорные конструкции из подручных материалов. В ход шли две скамейки, стол и лестница. Несколько комбинаций были неудачными, но в итоге мальчикам удалось перевалить тачку через забор. Расплатой за кражу стал рюкзак, оставленный на месте преступления.

В комментариях один из пользователей назвал увиденное кражей века. Некоторые комментаторы посмеялись над мальчиками, другие сказали, что из таких детей вырастают преступники.

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