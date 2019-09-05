Путин признал угрозой ракеты США в Южной Корее и Японии

Президент России Владимир Путин обеспокоен намерением США разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии и Южной Корее. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 5 сентября.

«Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы», — сказал российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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По его словам, с большой вероятностью данные ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке.

23 августа Владимир Путин поручил Минобороны и МИД подготовить симметричный ответ на действия США, которые испытали крылатую ракету наземного базирования, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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