Северокорейских рабочих изгонят из России

К концу декабря в России не останется ни одного северокорейского рабочего. С таким прогнозом выступил российский посол в КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

«К настоящему времени число находящихся в России граждан КНДР с рабочими визами сократилось многократно. Точной цифры я не имею, но она меньше десяти тысяч. После 22 декабря северокорейцев, пребывающих у нас по этим основаниям, не останется ни одного», — указал он. По словам посла, несколько лет назад в стране было около 34 тысяч работников из Северной Кореи.

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Отправка рабочих на родину ведется в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН. Она была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты. Документ предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее конца 2019 года. Россия начала этот процесс в 2018-м.

С начала текущего года в Россию приехало работать более двух миллионов иностранцев. Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи). Миграционный поток оказался самым объемным за десять лет. Это объяснили тем, что полиция стала предоставлять более полные данные о приезжих.

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