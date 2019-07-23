Объяснена причина аномального наплыва мигрантов в Россию

Аномальный поток мигрантов в Россию за первые месяцы 2019 года объясняется более полными данными, поступающими в ведомство от МВД. Об этом сообщил Росстат принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», — рассказали в Росстате. По их данным, с начала года ведомство ввело формы федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ вместо листков статистического учета прибытия и выбытия.

Кроме того, увеличение числа мигрантов за отчетный период произошло за счет получения иностранными гражданами временной регистрации, большая часть из которых должны покинуть страну к концу 2019-го — началу 2020 года. Это, в свою очередь, приведет к росту числа людей, покидающих Россию.

Ранее стало известно, что миграционный приток населения в Россию за январь — апрель 2019 года обновил десятилетний максимум. Выяснилось, что менее чем за полгода в Россию приехали 98 тысяч иностранцев. Такую динамику числа прибывших мигрантов посчитали аномальной.

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