Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, каких мужчин считают привлекательными российские женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой. Девять процентов российских женщин предпочитают мужчин с усами, а для семи процентов это не имеет значения.

При этом, согласно данным ВЦИОМ, 93 процента мужчин никогда не пытались отрастить длинную бороду, около 90 процентов опрошенных не экспериментировали с бакенбардами, 76 процентов респондентов не решались на короткую бороду, 71 процент — на усы.

Мужчины, которые отпускают бороду, объясняют это тем, что им лень бриться (35 процентов). Некоторые носят бороду по привычке (30 процентов). Также среди причин указывалось желание выглядеть привлекательнее (16 процентов), старше или солиднее (10 процентов).

Опрос был проведен 3 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее пользовательницы Reddit назвали мужские черты, которые самим мужчинам кажутся положительными, но женщин совершенно не привлекают. Одна из подписчиц призналась, что ей не нравится, когда при знакомстве парни говорят, как им ненавистны определенные типы женщин. Другая призвала мужчин быть менее грубыми: «Некоторые парни считают, что они должны быть злыми, чтобы считаться мужественными, но я бы всегда предпочла доброго», — заявила она. Некоторые пользовательницы отметили, что им не нравятся парни, которые любят рассказывать об участии в драках или о том, как они сидели в тюрьме — «всем на это совершенно плевать».

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