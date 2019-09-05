Путин поставил задачу привлекать людей на Дальний Восток

Дальний Восток должен не терять, а обретать людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Его цитирует ТАСС в четверг, 5 сентября.

Накануне, выступая на форуме, президент назвал тревожной демографическую ситуацию в регионе. Он посетовал на то, что уезжающих по-прежнему больше приезжающих, и призвал усилить работу по социальным направлениям.

Также глава государства назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток — это балласт, требующий льгот и бюджетных вливаний. О существовании таких мнений четверть века назад рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!